شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر نشرة توصيات فنية للتعامل مع محاصيل الموز والتين والجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلا فى الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل، نشرة توصيات فنية مصورة، توضح خلالها الإجراءات والمعاملات والممارسات الواجب على مزارعى محاصيل الموز والتين والجوافة، اتباعها طوال شهر أبريل.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتى ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتوسع فى منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من أى إصابات.

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وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديرى عموم الارشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعى، إلى أن هناك تعاونا مع كافة منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والارشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق اوسع، لافتا الى أنه يجرى حاليا اعداد مواد مصورة لباقى المحاصيل، وسيتم نشرها تباعا للوصول الى المزارعين بكافة قرى ونجوع مصر.

فيما يواصل قطاع الارشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدار توصيات دورية للمزارعين لحماية المحاصيل المختلفة من التأثيرات السلبية التى قد تترتب على حالة الطقس المتقلب، وانخفاض درجات الحرارة ثم عودتها للارتفاع ، كما أهاب قطاع الارشاد الزراعى بكافة المزارعين، اتخاذ عدداً من الإجراءات الهامة واتباع عدداً من التوصيات السريعة والعاجلة خلال التقلبات الجوية، لمنع أى تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية المختلفة.