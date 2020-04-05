شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ عموم المقارئ المصرية يعلن حظر سفر الأعضاء للخارج فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، حظر سفر 8 الاف عضو بالمقارئ المصرية فى شهر رمضان المقبل، مؤكدًا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقارئ أوقفت نشاط اعضائها بـ 25 مقرئة فى عموم مصر تلافيا لعدوى كورونا.

وكانت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، أعلنت موافقة الجمعية العمومية للنقابة على رفع قيمة الاشتراك السنوي (رسم القيد) (للموظف وغير الموظف) 1000ج، بواقع 850 جنيه بالإضافة إلى 150جنيه تشمل استمارة الإلتحاق بالخارج.

وأكدت النقابة، فى بيان لها، ان الزيادة ستمكن النقابة من رفع قيمة المعاش بنسبة 15%، خلاف الـ15% التى أقرها المجلس فى ختام العام الماضى 2019م.

وكلف المجلس الشيخ محمد ناصف سلطان "نائب نقيب قراء الجيزة" باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المقابر التى خصصت لأعضاء النقابة فى السادس من أكتوبر منذ عهد الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع نقيبا للقراء خلفا للمرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

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وأقر المجلس الحساب الختامى للنقابة والميزانية العمومية وتعديل الأمور المالية والإدارية للنقابة، وسرعة اتخاذ كافة السبل لإعادة حقوق النقابة الضائعة، ودراسة تفعيل الفصل الفورى للأعضاء المتقاعسين عن السداد لأكثرمن ثلاثة أعوام.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا.

وأضاف جمعة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، قائلاً: "رب شعبان هو رب رمضان، والتحقق من زوال العلة سيكون من خلال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، ثم عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف