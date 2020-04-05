شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،اليوم الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية، وفيما يلى الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية..

متى يتم حساب مقايسة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآة السكنية بالتكلفة النمطية

يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررةلكل ك.ف.أ، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ،والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

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ويقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.

متى يتم حساب مقايسة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآة السكنية بالتكلفة الفعلية

في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 ك.ف.أ، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنيةبقدرة حتى 500 ك.ف.أ وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

ويقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة +4% من إجمالي قيمة توريد المهمات(مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ+إجمالي تكلفة التركيب +% ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.