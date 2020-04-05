شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إجراءات عاجلة لحماية حيوانات الجيزة من العاصفة الترابية وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن حزمة إجراءات تنفيذية وقائية للحيوانات، خاصة حديقة الجيزة و7حدائق حيوان فرعية تابعة لها فى محافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية"، لمواجهة العاصفة الترابية التى تشهدها البلاد حاليا، لتلاشى الأضرار التى تؤثر على سلبا الحيوانات وتؤدى إلى نفوقها كإجراء احترازى .

وقالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه على الرغم من عدم وجود زائرين للحديقة بسب فيروس كورونا، هناك متابعة دورية للحيوانات، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بسب العاصفة الترابية، وخاصة فى حديقة حيوان الجيزة، التى تعد من أكبر الحدائق، ونظرنا لوجود عدد كبير من الحيوانات بها، رش الأرضات بالمياه والنظافة الدورية تفاديا للتراب وعمل "فراش" من قش الأرز للحيوانات وتقديم الأغذية المصنعة والسكريات، وأعلاف ذات القيمة البروتنية.

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وأضافت مها صابر، أنه من بين الإجراءات فتح بيوت المبيت للحيوانات، وتشكيل لجان بيطرية للمتابعة والفحص، طبقًا لاحتياجات كل حيوان، عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك.

ولفتت مدير حديقة حيوان الجيزة، إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، مشير إلى أن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة تقوم بأعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الاسياخ الحديدية وجدران مبايت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزى وحديقة حيوانات الطفل، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

فيما أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة، أنه خلال التقلبات الجوية، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.