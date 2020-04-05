بالصور.. عاصفة ترابية تغطى سماء القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- جلال المسري:

شهدت سماء القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نشاطا شديدا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما تسبب في انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ورصدت عدسة الخليج 365، سماء القاهرة الكبرى، أثناء العاصفة الترابية التي بدأت صباح اليوم.

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وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ أمس السيت تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة بارتفاع 6 درجات عن المعدل الطبيعي، لافتًا إلى أن طقس اليوم الأحد هو استمرار للموجه الحارة التي يتعرض لها أغلب المناطق، حيث سجلت درجات الحراة على القاهرة 31 درجة.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم، أنه بداية من غدا الاثنين، نشهد تحسنا في الاحوال الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرةمن 26 أو 27 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة.

وأكد أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية، والتي تعمل أيضًا على وجود نشاط للرياح والتي تكون مصاحبة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة، والطرق الصحراوية والمكشوفة.