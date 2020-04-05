للقضاء على الشائعات.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بعقد مؤتمر صحفى يومي بشأن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدَّم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، اليوم الأحد، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعقد مؤتمر صحفي يومي، لا بيان صحفي؛ حتى الانتهاء من القضاء على فيروس كورونا المستجد، على أن يُعقد هذا المؤتمر برئاسته وبحضور كل المتخصصين في أبعاد هذا الوباء؛ من وزراء ومسؤولين مهنيين وأكاديميين متخصصين في علوم الحميات وأمراض المناعة والوقاية من الفيروسات؛ بحيث يسوده كامل الشفافية والحقائق، كى يبلي كل مشارك في المؤتمر بالجزء الخاص به، وينتهي المؤتمر بفقرة أسئلة وأجوبة؛ للرد على أية شائعات متداولة وإظهار الحقائق والخطط المطبقة طبقًا للمتغيرات اليومية للمواطن.

واقترح حجازي، في بيان صحفي له، أن يغطي هذا المؤتمر الصحفي إجمالي عدد الحالات الحالية، وعدد الحالات الإيجابية، وعدد حالات الوفاة، وعدد الحالات الجديدة، وتوزيع إجمالي الحالات على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توزيع الحالات الجديدة على محافظات الجمهورية طبقًا للمرحلة التى يمر بها الفيروس المتعارف عليها منذ ظهوره في أية دولة حتى السيطرة عليه.

وأضاف البرلماني: هذه المراحل بيانها كالآتي: المرحلة الأولى تتمثل في إصابة الدولة بالفيروس؛ ولكن غير ظاهر بوضوح، والمرحلة الثانية تتمثل في نمو الفيروس في الدولة تدريجيًّا، والمرحلة الثالثة تتمثل في انتشار الفيروس بالدولة في عدد كبير من محافظاتها أو ولاياتها، والمرحلة الرابعة تتمثل في إدارة مرحلة الانتشار للسيطرة عليه.

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وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة: "لابد أن يركز المؤتمر الصحفي على ما تقوم به الدولة من تجهيزات، تتمثل في بنية تحتية ومراكز مؤقتة تستخدم كمستشفيات فقط للمرضى الإيجابيين للفيروس، وتوافر التحاليل وأجهزة التنفس الصناعي وأسرَّة تستوعب الأعداد المتوقعة لكل مرحلة، وكمامات طبية والزي الطبي الواقي للقائمين على العناية الطبية بمرضى الفيروس، ومراكز العزل الطبي حول الجهورية للعائدين من الخارج حتى تنتهي فترة العزل الطبي التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.

وأشار حجازي إلى أن توزيع تلك التجهيزات يختلف جغرافيًّا من مرحلة إلى أخرى طبقًا للأعداد المصابة وتوزيعها على محافظات الجمهورية، من حيث الكم والتوزيع الجغرافي، مطالبًا بأن يتضمن المؤتمر الصحفي أيضًا الحديث عن الإجراءات الاحترازية التصاعدية التي تقوم أو سوف تقوم بها الدولة في المحافظات التي يكون فيها الوباء أكثر انتشارًا.

ووجه النائب رسالةً إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، قائلًا: "لا أحد ينكر ما تقوم به الحكومة المصرية بكل وزاراتها من مجهود حميد وسريع وجريء في كثير من الأحيان يفوق طاقة الاجتهاد المتعارف عليه، بالإضافة إلى المجهودات الجبارة لقوات الشرطة والقوات المسلحة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكلمة شكر وثناء وتقدير تحيطها مشاعر العرفان بالجميل لهؤلاء الملائكة البيضاء الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل الحفاظ على صحة المواطن المصري.

واستطرد حجازي في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، قائلًا: "الشفافية والمهنية في عرض الحقائق أمر حيوي في الوقت الراهن بهدف القضاء على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من جهات مغرضة، وكذلك ما يبث من جهات مأجورة محلية ودولية هدفها الأوحد أن يفقد المواطن المصري الثقة في حكومته وبالتالي يضع الغمامة على المجهود المضني الذي تقوم به الحكومة، وبالتالي فلابد أن نبادر بالحقائق ولا يكون دور الحكومة دائمًا رد فعل.