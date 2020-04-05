القوات المسلحة تنفذ عمليات التعقيم والتطهير لميدان رمسيس ومحطة مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، استمراراً لجهود القوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العقيد تامر الرفاعي، متحدث القوات المسلحة، في بيان اليوم: شملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان رمسيس ومحطة قطارات سكك حديد مصر، ومسجد الفتح ومحيطه، وشوارع رمسيس وأحمد حلمي وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين.

وأضاف: حرصت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة على تطويع معداتها ومركباتها بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائي بتلك الأماكن الحيوية بالمواد الكيميائية ذات المعايير العالمية.

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ونُفذت أعمال التعقيم والتطهير بأحدث الوسائل والمعدات أثناء توقيتات حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة المرور وخلوها من المواطنين المترددين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير.

وعكست أعمال التعقيم والتطهير مدى كفاءة عناصر القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بروح معنوية عالية، وقدرتهم على استخدام أحدث المعدات والوسائل وتطويعها طبقاً للمهمة المكلفين بها.

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