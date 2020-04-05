ضبط صاحب محل لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

ألقت مباحث المصنفات القبض على صاحب محل الكترونيات لاتهامه ببيع أجهزة الريسيفير المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية مما يعد مخالفا لقانون حماية الملكية.

تمكن العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفاً بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية وعثر بداخل المحل على عدد 285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة مختلف الأنواع فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.