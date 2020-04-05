خلال 24 ساعة.. ضبط 72 قضية مخدرات وتنفيذ 45ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 35 متهم؛ وضبط 72 قضية مخدرات بحوزة 78 متهما، ضُبط خلالها كمية من المخدرات وزنت قرابة 7كيلو جرام.
كما نجحت الحملة في تنفيذ 45 ألف و 423 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.
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