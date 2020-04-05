أمن القاهرة يضبط شخص عرض "كحول" مجهول للبيع في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص، لقيامه بالإعلان عن بيع كحول مجهول المصدر على موقع التواصل الإجتماعي.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقطامية القاهرة) بنشر مشاركات على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر في غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه فى أحد الكمائن بمحيط سكنه أثناء إستقلاله سيارة ملاكي، وبتفتيشه تم ضبط جهاز (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش السيارة قيادته تم العثور على (235 عبوة مختلفة الأحجام بداخلهم مادة الكحول).

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة نظراً للظروف الراهنة وقيامه بإنشاء وادارة الحساب المشار اليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول-مجهول المصدر) عبر مواقع التواصل الإجتماعي للمواطنين الراغبين مستغلاً فى ذلك الطلب عليها بغرض الإستفادة مادياً وأن العبوات المضبوطة بحوزته تحتوي على ماده الكحول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.