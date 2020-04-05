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الداخلية تكشف لغز سرقة أجهزة من داخل مدرسة بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات واقعة السطو على إحدى المدارس وسرقة أجهزة من داخلها، وضبطت الجناة.

تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من مسئول الأمن الإداري بإحدى المدارس بدائرة المركز، بسرقة (جهاز كمبيوتر-جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة-6 مراوح) من داخل المدرسة.

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توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 4 قضايا "سرقة، سلاح").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بالتسلل إلى المدرسة ليلاً عن طريق تسلق السور الخاص، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر- 6 مراوح سقف) وأقر ببيع جهاز DVR لأحد العناصر الإجرامية، والذي تم ضبطه وأرشد عن الجهاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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