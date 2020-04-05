أمن القاهرة يضبط صاحب محل بحوزته 285 جهاز فك شفرة القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة) لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاً بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.

وعُثر بداخل المحل على (285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة "مختلف الأنواع"- فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة).

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفاً والتي من أهم بنودها مكافحة جرائم المصنفات الفنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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