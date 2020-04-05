ضبط شخص يدير قناة فنية بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص، لادارته وتشغيله شركة انتاج فني غير مرخصة بالجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أفادت قيام (أحد الأشخاص) بإدارة وتشغيل (إحدى القنوات الفضائية) دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسرحيات، برامج حوارية) متخذاً من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفني مقراً لمزاولة نشاطه غير القانوني.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع (المدير المسئول عن شركة الإنتاج الفني- مقيم بمحافظة المنيا) وتبين من الفحص أن الشركة تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات المعنية، وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم في أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة).

Advertisements

بالفحص تبين عدم وجود القناة المشار إليها داخل المقر (محل الضبط) وتبين أنها تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من خلال إحدى شركات الإعلام المملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعقد إدارة وتشغيل.

هذا وقد تمثلت مخالفات شركة الإنتاج في استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، إدارة منشأة بدون ترخيص، مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات بدون ترخيص من الجهات المعنية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.