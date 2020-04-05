ضبط قضيتي تهريب عبر المنافذ الجمركية بقيمة 25 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتي تهريب أبرزها " وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 25 ألف جنيه.

وأثمرت جهود الأمن العام عن ضبط 19 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي".

كما تم تنفيذ 92 حكم قضائي متنوع، وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 184 مخالفة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لاحكام السيطرة الأمنية عليها.

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