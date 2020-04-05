حبس شاب بتهمة قتل والده في العياط.. والمتهم: "مكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العياط، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والده، بعدما سدد له طعنة أثناء دفاعه عن والدته.

وأدلى المتهم في أقواله أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية للجريمة، مؤكدا عدم قصده على قتل والده مرددا: "مكنش قصدي أقتله أنا كنت بحاول أبعده عن أمي، وأدافع عنها لما رفع عليها السكينة".

وأضاف المتهم حسين. م. ع ٢٠ سنة قائلا: "أبويا كان بيتعالج من مرض نفسي في مصحة أبو العزايم وتصرفاته بعد خروجه من المصحة تعبتنا كلنا ودايما كان بيتخانق معانا وبيعمل مشاكل في البيت".

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وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وتحريز سلاح الجريمة وإرساله للأدلة الجنائية لمضاهاة عينة الدماء عليه بدماء المجني عليه، واستمعت النيابة لأقوال والدة المتهم وشقيقه حول الواقعة وأكدا أقوال المتهم بقيام والده بمحاولة التعدي على والدتهما وأثناء قيام المتهم بالتصدي له ونزع السكين منه غرست في جسد المجني عليه.

كان تلقى مركز شرطة العياط بلاغا من أهالي قرية المساندة بقتل شاب لوالده، انتقلت قوة امنية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة وتبين أن المجني عليه يدعى محمد. ع ٤٨ سنة مريض نفسي كان يتلقي العلاج في مصحة أبو العزايم، وخرج منذ فترة ودائم التشاجر مع زوجته وأبنائه.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة تشاجر القتيل مع زوجته، واستل سكينا من المطبخ وحاول التعدي عليها فتصدي له نجليه واخد الابن الاكبر منه السكين، وحاول إبعاده للدفاع عن والدته فاصابه بطعنة قتلته في الحال، تم إلقاء القبض على الابن المتهم والتحفظ على والدته وشقيقه كشاهدي عيان، وتمت تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.