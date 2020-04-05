شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق 5 نجوم مجانًا.. محافظ البحر الأحمر: أتوبيسات لنقل 323 مصريًا عائدين من واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الأحد، إنه وضع خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المصريين العالقين القادمين من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم.

وأوضح أن العائدين خضعوا إلى كشف طبي سريع من خلال مجموعات من أطباء الحجر الصحي، كما تم تعقيم كل متعلقاتهم الشخصية بشكل كامل.

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وكشف المحافظ أنه وجه بتوفير 10 أتوبيسات لنقلهم مجاناً، إلى عدد من فنادق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهاً الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوانه المصريين لمدة 14 يوم وهي مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن مصر لا تنسى أبنائها، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، مؤكداً حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الداخل والخارج.

وتابع: «مصر أعطت العالم كله درساً في كيفية التعامل مع الأزمات، والأحداث الكبرى، وأناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بقرارات الدولة».

يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت صباح الأحد، طائرة إجلاء المصريين العالقين القادمين من واشنطن وعددهم 323، بينهم 16 طفلا.

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا

أتوبيسات لنقل 323 مصريا عائدًا من واشنطن.. وفنادق 5 نجوم مجانًا