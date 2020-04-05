شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» تدعم «تحيا مصر» بـ5 ملايين جنيه لمكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدعم حساب «مواجهة الكوارث والأزمات» في صندوق «تحيا مصر» بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد.

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وشدد الفريق «ربيع» على أهمية تضافر الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أكد حرص الهيئة على تقديم سبل الدعم المُمكنة وتلبية متطلبات أهالي مدن القناة بتقديم حزمة من الخدمات المختلفة وخلق آليات خدمية جديدة وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والقيادات التنفيذية بمحافظات القناة.

في ذات السياق، وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، يتواصل عمل قوافل الخير بمدن القناة الثلاث لتوزيع الاحتياجات والمستلزمات الغذائية على 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وعدد من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام بالإضافة إلى العمالة اليومية من المتضررين من فيروس كورونا المستجد«COVID_ 19».

وتغطي قوافل الخير ٣٥٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية تشمل مبادرة السيد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالتكفل باحتياجات عزبة أبوربيع خلال فترة العزل الصحي، كما يمتد عمل قوافل الخير لتغطية احتياجات ٣٥٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وعدد من الجمعيات الخيرية ودورالأيتام بمحافطة بورسعيد، بالإضافة إلى ٣٠٠ أسرة من محافظة السويس، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ٣ إبريل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.