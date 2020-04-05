شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات شباب القرى تتحدى جشع التجار بتوفير السلع للمواطنين في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح شباب القرى في محافظة القليوبية في تحدى جشع تجار السوق السوداء في رفع اسعار السلع وقام الشباب بتنظيم مبادرات تضامنا مع المتضررين من الحظر نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اثتثنائيه بسبب جانحة كورونا ولمواجهة حشع تجار السوق السوداء ومستغلى الازمة

ففى الخانكة، قال أحمد بلح إنه تم تدشين مبادرة شباب الخير لتوزيع الخضروات والسلع الغذائيه مجانا على الاسر الفقيرة وغير القادرين وذلك بمساعدة اهل الخير

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وقال إن المبادرة تطوعية بمساعدة أهل الخير وتم توزيع سلع غذائية وخضروات معبأة داخل كراتين لـ1500 أسرة من الأيتام والعمالة اليومية حتى نساهم معهم في مرور تلك الأزمة وأيضا نساهم أجهزة الدولة في قراراتها الصائبة لحماية المواطنين.

وأشار «بلح» إلى أنه تم تخصيص عدة أماكن بمدينة الخانكة يتم تعبئه الخضروات في أكياس جاهزة بالكيلو بأسعار الجملة حيث يتم بيع 3 كيلو بطاطس بـ 10جنيه وكيلو ونصف فلفل بـ 10جنيهات و2.5 كيلو طماطم بـ10جنيهات لجميع الأهالى حتى نتصدى لجشع التجار الذين احتكروا السلع بجانب أسعارهم الخيالية التي يعرضونها للبيعمنوها أن تلك الخضروات معبأ ه ويوجد عدة أفراد لأكثر من مكان ليتم البيع الفورى والسريع دون أي ازدحام بجانب أنه تم توزيع شنط بها جميع انواع الخضروات لـ250أسرة من الفقراء مجانا.

وفى مدينة بنها دشن شباب عزبة البرنس مبادرة تطوعية لتوزيع كراتين وشنط مواد غذائية على الأهالي والعمالة المؤقتة بجانب توفير سيارات لبيع الخضروات لجميع الأهالى بأسعار أقل من الأسعار الموجودة بالأسواق والتى يتحكم فيها التجار.

وأطلق مركز شباب إكياد دجوي بطوخ برئاسة محمود فؤاد مبادرة لتوفيرالعديد من الخضروات وبيعها لأهالي القرية وبأسعار في متناول الجميع وتساهم في حل المشكلات المجتمعية وقال محمود فؤاد رئيس مجلس الإدارة أن المبادرة تساهم في مواجهة استغلال بعض التجار الأزمة الراهنة وصعوبة حصول بعض الفئات على الخضروات الرئيسية واللازمة للحياة اليومية وتقدم هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مدعمه.