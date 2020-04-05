شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية وتعقيم للعاملين بـ«فوسفات أبوطرطور» في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل القطاعات المختلفة بالوادي الجديد، إجراءات التطهير والتعقيم المستمرة، وذلك لضمان الوقاية من فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على صحة العمالة في كافة مواقع العمل الخدمية والإنتاجية في ظل التنسيق ما بين الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري والقطاع الزراعي، وكذلك الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية .

وتشهد شركة فوسفات مصر القائمة على مشروع فوسفات أبوطرطور بالوادي الجديد، إجراءات وقائية وتعقيم وتطهير لجميع العاملين بالشركة من العمال والإداريين، وكذلك الوافدين من أصحاب السيارات التي تنقل خام الفوسفات يوميا، وذلك من خلال توفير مطهرات وأدوات تعقيم وجهاز قياس حرارة عن بعد، والذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء بمدخل الشركة وهضبة الفوسفات، وتتم عملية التعقيم والتطهير والكشف المبدئى من خلال من خلال فريق طبي متكامل خاص بالشركة يعمل يوميا، لمتابعة العمال والوافدين في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتكاتف جميع أجهزة الدولة لحماية صحة المواطنين.

تعقيم وتطهير جميع العاملين بـ شركة فوسفات مصر

تعقيم وتطهير جميع العاملين بـ شركة فوسفات مصر