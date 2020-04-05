شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية عن مواجهة كورونا: الوضع تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة.

وشدد، في تصريحات صحفية، على أنه لا داعي للقلق أو إثارة الشائعات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر الشديد والإلتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل منعا للتجمعات وعدم الإستخفاف بالأمر.

وأكد المحافظ مجددا أنه لا توجد أي قرى أو مناطق بالمحافظة تم فرض عزل عليها، موضحا أنه توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في القليوبية ونسب الإصابة بفيروس كورونا بالمعدلات الطبيعية كباقي المحافظات، ويوجد مستشفى خاص بالعزل للتعامل مع الإصابات.