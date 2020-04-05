شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات وفحص حرارى في المرحلة الثانية لصرف المعاشات بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لصرف المعاشات بالبحيرة توزيع كمامات وفحصا حراريا للمواطنين ومشاركة من الأحزاب.

وتستمر المرحلة الثانية 3 أيام حتى يوم الثلاثاء لصرف المعاشات لمستحقى مبلغ معاش أكثر من حتى ٢٠٠٠ جنيه.

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وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تعمل على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفرت مقاعد متباعدة، وقامت بتعقيم وتطهير كافة المقرات بصفة مستمرة وتوعية جميع المتقدمين بالطرق المتبعة للوقاية حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وفى الدلنجات قام كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتوزيع كمامات على أصحاب المعاشات المنتظرين في المدارس المخصصة لصرف المعاشات، كما قام محمد كجك رئيس مدينة إيتاى البارود بالإشراف على عمليات تطهير المدارس التي يتم صرف المعاشات بها.

وشارك حزب حماة الوطن برئاسة الدكتور فضل الله سلطح، بتجهيز عدد من الساحات والشوادر في مدينة دمنهور وتوجيه وإرشاد مستحقى المعاشات والفحص الحرارى للمواطنين المستحقين للمعاش في مدينة دمنهور.