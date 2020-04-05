شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الخير».. مبادرة شبابية لدعم الأسر خلال فترة الحظر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تحدي الخير».. مبادرة أطلقها شباب مركز العدوة، شمال المنيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمنع خروج المواطنين من منازلهم، والاختلاط، للحماية من فيروس كورونا المستجد، ودعم الأسر الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى القيام بتوفير حقائب سلع غذائية للحد من استغلال التجار فترات الحظر رافعين شعار «لا تخرج من منزلك نحن في خدمتك».

المبادرة نجحت في تحقيق جزء كبير من أهدافها عقب الحصول على تبرعات 132 ألف جنيه، حيث تم تقديم خدمات مجانية للأسر المستهدفة، بالإضافة إلى عمليات تعقيم الشوارع.

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وقال محمد العمدة، صاحب فكرة المبادرة والقائم عليها بمساندة مجموعات شبابية أن المبادرة بدأ بجمع مبلغ 5 آلاف جنية وامتدت ألي قيام بعض أصحاب الخير بالتبرع بـ40 ألف جنية، وتبرع بعض الشباب بمبالغ رمزية لا تتجاوز ألف جنية تعبيرا عن دعمهم ومساندتهم للحملة. مؤكدا انه تم استغلال بعض قاعات مركز شباب المدينة للتخزين والقيام بعمليات التخزين والتعبئة.

وقال عمر صلاح، أحد المشاركين في الحملة، إن المبادرة بدأت بفكرة وحلم وانتهت بتحقيق أحلامنا من تقديم الخير لأبناء مركزنا. مؤكدا أن المرحلة الأولي شهدت مدينة العدوة والثاني تشهد قري المركز.

وأكد إسلام رجب الديب، أحد أعضاء المبادرة، خصصنا مبلغا ماليا لشراء مستلزمات طبية لمستشفي الحميات، لكن مديرها رفض قبول التبرع، وقال إن الفقراء أوليى به، وأنه مستعد لشراء أي مستلزمات تحتاجها المستشفي من نفقاته الخاصة. بل ساهم في دعم الحملة.