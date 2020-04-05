شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يثمن جهود الطبيبات والممرضات في مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية وأمانته العامة، بأسمى معانى الشكر والتقدير والاحترام إلى الكادر الطبى المصرى، وبالأخص طبيبات وممرضات مصر العظيمات لدورهن الجليل خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم أجمع في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد covid 19.

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وثمنت الدكتورة مايا مرسى في بيان اليوم الدور العظيم والتضحيات الغالية التي تقدمها طبيبات وممرضات مصر، مؤكده أنهن يخضن الآن حرباً ضروسا ضد وباء جائح، ويتصدرن له بكل قوة وشجاعة ،وفى الوقت الذي يلتزم جميع أفراد المجتمع منازلهم، تحارب الطبيبات والممرضات الوباء، تواصلن الليل بالنهار، مضحيات براحتهن وصحتهن وأمنهن، ورافعات لواء أن صحة الوطن اغلى من صحتهن، فضلاً عن الأعباء النفسية الثقيلة التي يتحملنها من خوف وقلق على أطفالهن وذويهن من أن يكن سبباً في إنتقال العدوى إليهم، مؤكدة أن التاريخ سوف يكتب هذه البطولات بحروف من نور، ولن ينسى الوطن هذا الدور العظيم والمشرف لهن، فكما كانت المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن الوطن في ثورة ٣٠ يونيو فالطبيبات والممرضات الان هن خط الدفاع الثالث عن الوطن في مواجهة هذا الوباء الجائح .

وعبرت رئيسة المجلس عن خالص دعواتها أن يعينهن الله على مواصلة كفاحهن ضد هذا الوباء الشرس وأن يشملهن بحفظه ورعايته.. فكل التحية والتقدير لطبيبات وممرضات مصر ..عظيمات مصر..

كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بدور الإعلام الهام خلال الفترة الحالية في إبراز الدور العظيم الذي تقوم به الطبيبات والممرضات في التصدى لهذا الوباء، ورفع الروح المعنوية لهن ولذويهن، مؤكدة أن هذا هو الدور المهنى والمنشود دائما من الإعلام ..حفظ الله مصر