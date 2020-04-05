شكرا لقرائتكم خبر عن لنقل 250 مصريًا من العالقين.. العبارة «أمانة» تصل ميناء ضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة نما للخطوط الملاحية المالكة للعبارة أمانة، أن العبارة متواجدة حاليا بميناء ضبا السعودي تنتظر الموافقات من الأجهزة المختصة في مصر لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا وعودتهم لميناء سفاجا البحري.

كانت العبارة أمانة قد غادرت الجمعة الماضي ميناء سفاجا البحري إلى مبناء ضبا السعودي لنقل ٢٥٠ مصريًا من العالقين بالميناء السعودي الراغبين في العودة إلى مصر وإخضاع جميع الركاب للحجر الصحي لمدة ١٤ يوما للتاكد من خلوهم من الٌصابة من فيروس كورونا.

كانت مديرية الصحة بالبحر الاحمر قد خاطبت إدارة ميناء سفاجا بأنه سيتم الكشف على الركاب القادمين من خلال الحجر الصحي ونقلهم لاحد الفنادق لإخضاعهم للحجر الطبي والكشف على حالتهم الصحية كل ٣ ساعات ومن يثبت إصابته بالفيروس سيتم نقله لمستشفي العزل لتلقي العلاج.