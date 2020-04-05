شكرا لقرائتكم خبر عن «زارعة البحيرة»: تطهير الشون والصوامع لمواجهة كورونا استعدادًا لتوريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة بمحافظة البحيرة، إنه المديرية بدأت في تطهير وتعقيم الشون والصوامع في المحافظة في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، استعدادًا لاستقبال القمح.

وأوضح «بدر» إن الشون والصوامع موزعة على المراكز بدائرة المحافظة، وأن القمح المتوقع توريده 45 ألف و990 طن قمح بشون المعهد الدينى شرنوب والابعادية والشوكة وصومعة دمنهور المعدنية بغربال ومجمع صوامع دمنهور بزاوية غزال، وفى مركز أبوحمص المتوقع توريد 50341 طن بشونة ابو حمص ومضرب أبوحمص، ويتوقع توريد ألفين و224 طنًا بشونة المحمودية.

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وفى مركز إيتاى البارود يتوقع توريد 27 ألفًا و250 طنًا بشونة إيتاى البارود المركزية ومستودعات ايتاى البارود وكفر عوانة، وتوريد 17 ألفًا و196 طنًا بشونة كوم حمادة ومليحة ومنشية راضى، وتوريد 17 ألفًا و89 طنًا بعزبة حمدى في شبراخيت، وتوريد 41 ألفًا و797 طنًا بمضرب الدلنجات ومصنع العلف، وتوريد 12 ألفًا و954 طنًا بالرحمانية، وتوريد 21 ألفًا و197 طنًا بالخربة ومنشية الخياط وحرارة بحوش عيسى، و4 آلاف و989 بقرية أم صابر بمركز بدر، و3 آلاف و222 طنًا بالغابشة في مركز رشيد، و21 ألفًا و7 أطنام بشونة أبوالمطامير، و9 آلاف و193 طنًا بصومعة العشرة آلاف بأبوالمطامير، و49 ألفًا و336 طنًا بشونة كفر الدوار ونظير ومطحن كفر الدوار، و4 آلاف و230 طنًا بصومعة وادى النطرون.

وأشار «بدر» إلى أنه من المتوقع انتاجه 870 ألف و76 طنًا في دائرة المحافظة ويتوقع توريد منها 348 ألفًا و30 طنًا، ويوجد 50 ألف و210 طنًا زيادة في السعة التخزينية بعن المتوقع توريده في دائرة المحافظة، موضحًا أن المخازن عبارة عن شون خرسانية ومستودعات ومظلات وهناجر وصوامع أسمنتية وتتبع البنك الزراعى المصرى بالبحيرة ومطاحن وسط وغرب الدلتا والشركة المصرية للصوامع.

ومن جانبه، قال المهندس محمد اسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم زراعة مساحة 386 و507 فدان على مستوى الائتمان والإصلاح والاستصلاح هذا العام، بزيادة 31 ألفًا و46 فدانًا عن الموسم الماضى، وتم التوجيه بضرورة توفير آلات الحصاد بإدارات الميكنة الزراعية.