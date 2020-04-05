شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الإنترنت.. «السياحة والآثار» تصطحبكم في زيارة افتراضية لـ «الدير الأحمر» (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق وزارة السياحة والآثار، الأحد، في السابعة مساء على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج، كما ستطلق غداً أثرا إسلاميا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، والثلاثاء، ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت في العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى في أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية في تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

تعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسه والحصن الذي يقع في الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

الكنيسة الرئيسية: هي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد في الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.

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الحصن: يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التي تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات الافتراضية تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة أو جولة إرشادية لأحد المواقع أو المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعه ٧ مساء، تحت شعار ‏Experience Egypt from Home.

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