شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: عجلة التنمية لم تتوقف لحظة بالرغم من الظروف الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن عجلة التنمية في شتي القطاعات على مستوي مراكز ومدن المحافظة لم تتوقف لحظة واحدة بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، ما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية في مواعيدها المحددة.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، على إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات المنفذة والتنسيق بين جميع الجهات قبل عمليات الرصف، معلنًا عن البدء في رصف طرق في حي المساعيد بطول 32 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه، بجانب عمليات الرصف التي تجري في الميادين التي يجري تطويرها ورصف شارع 23 يوليو من ميدان النصر وحتي ميدان الرفاعي.

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وأضاف المحافظ أنه سيتم الانتهاء قريبا من المرحلة الأولي من تطوير وتنمية مدينة العريش بتكلفة 150 مليون جنيه، حيث شملت تطوير 5 ميادين وهي الرفاعي والنصر والقاهرة والساعة والميناء، بحيث يجري تطوير الميادين تطويرا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق، بجانب عمليات الرصف الكاملة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع يتم خلالها تطوير المدخل العربي لمدينة العريش وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح، وتطوير شارع الفاتح بطول 9 كيلو متر واستكمال الكورنيش الساحلي من الحديقة الدولية حتي منطقة أبوصقل بطول 8 كيلو متر بتكلفة .

وقال المحافظ إنه يجري تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارة سكنية في حي المساعيد بالعريش، حيث يجري حاليا العمل في عدد 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأعلن المحافظ عن تطوير حديقة العريش في حي المساعيد بمدينة العريش، حيث تعد الحديقة هي المتنفس لأهالي حي المساعيد بشكل خاص وأهالي مدينة العريش بشكل عام، وذلك ضمن مخطط لتطوير عدد 4 حدائق أخرى في مدينة العريش وهي الساحة الرياضية في حي الزهور والحديقة العامة في حي الضاحية وحديقة الريسة وحديقة الرائد العربي، بحيث تصبح متنفسات للأسرة السيناوية.