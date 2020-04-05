شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: مستمرون في توفير سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة مستمرة في توفير سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجا كمساعدات عينية بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين من الأكثر احتياجا، خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وتابع المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، كل التجهيزات الخاص بتلك المساعدات حيث تم تجهيز 800 كجم بطاطس – 800 كرتونه مواد غذائية – 200 حقيبة منظفات طبية – شنط مواد غذائية، 400 عبوة كلور، على ان يتم توزيعها على الاسر الأكثر احتياجا بعدد من القري الأكثر احتياجا والاسر التي تم وضعها تحت الحجز الصحي المنزلي بقريتي القيس وابوجرج بالإضافة لأرسال مساعدات عينيه للأطفال بمؤسستي البنين والبنات.

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ويشارك بالتعاون مع المحافظة في تقديم المساعدات كل من جمعيه مصر الخير والاورمان ،حيث اشاد المحافظ بالدور الإيجابي لتلك المؤسسات في دعم القري الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم توزيع 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بنى مزار ويبلغ عددهم 232 مواطنا، إلى جانب توزيع عدد من المساعدات على مجموعة من الاسر الأكثر احتياجا بالقريتين.