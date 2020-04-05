شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الأرمينية بالقاهرة تتبرع لـ«تحيا مصر» بـ مليون جنيه لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رغبة الجالية الأرمينية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتبرع لحساب صندوق «تحيا مصر» بمبلغ مليون جنيه، باسم بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية.

قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمصريين الأرمن، وأعربت عن تقديرها لاستجابتهم لدعوتها بدعم صندوق «تحيا مصر» في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيدة بدورهم الوطني.

Advertisements

وأشادت وزيرة الهجرة، بأثر التعاون بين الشعوب، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من إعلاء لدور الجاليات في مصر، مشيرة إلى احتفالية «إحنا المصريين الأرمن»، التي نظمتها الوزارة للاحتفاء بالجالية الأرمينية المقيمة على أرض مصر.

وقالت وزيرة الهجرة، أن «المصريين الأرمن» جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، ولعبوا دوراً مهمًا في تاريخ مصر الحديث، وما زالوا يساهمون حتى اليوم بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين، لذلك لا بد من تسليط الضوء على اسهاماتهم ومدى ارتباطهم بمصر واسترجاع ذكرياتهم فيها.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق «تحيا مصر» المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم «037037» للحساب في كافة البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق: https://tahyamisrfund.org/participate/bankintegration/