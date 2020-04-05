شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع صرف المرحلة الثانية من المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت المرحلة الثانية لصرف المعاشات بالقليوبية، اليوم، في منافد البريد والهيئة القومية للضمان الاجتماعي في 15 مدرسة تم تخصيصها لهذا الغرض وفق الجدول المعلن من وزارة التضامن الاجتماعي.

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وشهدت منافذ الصرف المختلفة زحاما من المستحقين حيث إن هذه الشريحة تمثل أعدادا كبيرة من مستحقي المعاشات بالقليوبية والتي تتعدى 200 ألف مستحق تقريبا كما تواجدت دوريات أمنية ومسؤولي المدن والمراكز والقرى وبعض الشباب المتطوعين الذين ساهموا في تنظيم المواطنين وتسهيل عمليات الصرف منعا للتزاحم وتوفير كراسي لهم وتوزيع بعض العصائر والكمامات بالمجان عليهم خلال الصرف.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، عمليات الصرف في مدينتي كفر شكر وبنها، حيث تفقدوا الصرف بمدارس ابن خلدون والرملة وطحلة.

وقال المحافظ إن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى في مختلف المنافذ على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن عملية صرف المعاشات تشهد حتى الآن إقبالًا ويتم تنظيم الدخول والخروج للمنافذ بطريقة احترازية مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.