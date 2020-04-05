شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تفض أسواق أسبوعية في طوخ وشبين القناطر بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية من فض عددا من الأسواق الأسبوعية قبل إقامتها، حيث تم فض سوق الأحد في شبين القناطر بالتنسيق مع مركز شرطة شبين وتم منع إقامة سرادقات البيع.

وفى طوخ؛ قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا، بفض سوق في عزبة الباجور عقب تلقيه بلاغاً من أحد مواطني القرية، حيث انتقلت قوة أمنية وتم فض السوق.