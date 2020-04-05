شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 آلاف محل و2374 ناديا وقاعة أفراح وإلغاء 2116 سوقا خالفت الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة والعمل على الحد من انتشار الفيروس.

وأشار التقرير، الذى تناول الإجراءات المُتخذة حتى نهاية مارس 2020، إلى أن المُحافظات على مستوى الجمهورية، شهدت تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى، تضم المصالح الحكومية، ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف التقرير، أنه فى إطار التطبيق الصارم لإجراءات حظر التجوال، ومواصلة جهود المُتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد شهدت الفترة المشار إليها، غلق نحو 5 آلاف محل تُجارى مخالف لمواعيد الفتح والغلق، ومُصادرة "الشيشة" فى نحو 7 آلاف مقهى وكافتيريا، قبل غلقها بالكامل، إلى جانب غلق نحو 7 آلاف مركز تعليمى، وإلغاء 2116 من الأسواق الشعبية، وغلق 2374 ناديا وقاعة أفراح.

وكشف التقرير أن أكثر المحافظات التى شهدت تكثيفًا لعمليات التطهير والتعقيم للمبانى هى المنوفية، والدقهلية، والشرقية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد، وجاءت الدقهلية كأعلى المحافظات من حيث غلق المحال التجارية المخالفة، بينما احتلت الغربية والشرقية وكفر الشيخ قائمة المحافظات الأعلى من حيث غلق المراكز التعليمية المخالفة، ومحافظتى المنوفية وكفر الشيخ من حيث عدد غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة.