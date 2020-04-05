الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 27 مارس وبعد 3 أشهر تقريبا من الظهور الأول لفيروس كورونا، تحدثت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي عن أسوأ حالة ركود قد يدخلها الاقتصاد العالمى بسبب وباء كورونا، وبعدها تحدث رييل روبينين الذى عمل سابقا ضمن خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض عن أن المرحلة الحالية قد تكون أكثر خطورة من فترة الكساد العظيم التي حدثت في 1930، فلماذا تحدثت جورجييفا عن الركود، وتحدث روبينين عن الكساد، وما الفرق بينهما؟. الفيديو التالى يرصد تأثير كورونا على الاقتصاد العالمى والاحتمالات المتوقعة لتأثير استمرار وجود الفيروس لفترات أطول. Advertisements

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