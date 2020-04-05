شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة بالإسكندرية تؤجل نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لـ30 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنح أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد النوسانى، رئيس المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 30 مايو المقبل إداريا بسبب تعليق جميع الجلسات.

كانت المحكة في جلسة سابقة اجلت الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، وذلك بعدما تقدم طرفى النزاع بمستندات الى هيئة المحكمة.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حال الدعوى المقامة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

واستمعت المحكمة إلى أقوالها في القضية رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر الإسكندرية، وغادرت الفنانة القاعة بعد ذلك على الفور وتم تداولها وإصدار قرار بتأجيلها.

Advertisements

وطالب سمية الخشاب في الدعوي بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.