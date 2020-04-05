شكرا لقرائتكم خبر عن منتم سابق للجماعة الإرهابية: "كنا مغيبين والرئيس السيسي شرف وفخر للمصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لشاب يدعى حامد، مصري الجنسية مقيم بدولة إيطاليا والى كان على مختلفا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء بالفيديو، "انا كونت منتميا للجماعة الإرهابية بعلن توبتي"، قائلا: كنا مغيبين والرئيس السيسي شرف وفخر للمصريين.

ويكشف الفيديو موقف العرب والمصريين في إيطاليا عقب مساعدة الرئيس عبد التفاح السيسي لمساندته لشعب إيطاليا لإنقاذهم من أزمة انتشار الوباء فيروس كورونا لتقديم المساعدات الطبية لديهم.

وقال الشاب المصري : "أنا بعتذر لك وبفتخر بيك أنك رئيسي في مصر ويارب ينصرك على جماعة الاخوان الإرهابية لإنقاذ مصر من الكثير من الازمات التي تمر بها وخوفك على شعبك"، متابعا : "أنت تاج على راسي وافتخر بيك يا ريس حتى لو وضعت على حبل المشنقة على رقبتي".