شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان العربى التجريبى على التابلت بمنازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب 6 محافظات بالصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت من المنزل، من الثامنة صباحا كدفعة أولى على أن يبدأ طلاب باقى الصف الأول الثانوى الامتحان على مدار اليوم، حيث يؤدى فى الفترة الأولى طلاب محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن بشكل تجريبي داخل 6 محافظات لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات"..

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ووفقا لجدول تقسيم الاحمال على شبكة الإنترنت الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، يؤدي الطلاب امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية داخل 6 محافظات من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا.