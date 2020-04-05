شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بلجنة الاستغاثات الطبية لاستجابتها لطلبات المواطنين للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالجهود التى تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وفريق العمل بها، للاستجابة لاستغاثات المواطنين، وطلباتهم للعلاج، خاصة فى هذه الظروف الدقيقة التى تشهد حشدا من الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل للحد من انتشاره، مؤكدا أن هناك حالات مرضية أخرى يجب ألا نتأخر عنها فى نفس التوقيت، ولذا نثمن ما تقوم به اللجنة لمساعدة أجهزة الدولة المختصة بالرعاية الصحية، للعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنين.

كما أشاد رئيس الوزراء بتعاون الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية مع اللجنة فى الحالات التى يتم تحويلها لها، وسرعة التفاعل، وتقديم الخدمة للمواطن صاحب الشكوى أو الاستغاثة.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء جانباً من الحالات التي استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية، والتي تم رصدها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، وكذلك ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعاية الأيتام، ودور رعاية المسنين، وكذا ما ورد إلى مكتب خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما وصل إلى اللجنة مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولي بالرعاية.

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وتضمنت الحالات التي استجابت لها اللجنة استغاثة من شقيق المريض" احمد ع." 25 عاما، يعاني من خراج بالرئة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل؛ حيث تم التواصل والتنسيق مع عميد كلية الطب جامعة الزقازيق وحجز الحالة واجراء الفحوصات اللازمة، وتم عمل العملية الجراحية المطلوبة في اليوم التالي على الفور. وكذلك استغاثة زوج المواطنة " رجاء م." من البحيرة، تعاني من ورم بالمخ، وانه تم تحويلها من معهد اورام دمنهور الي مركز الجاما نايف بمعهد ناصر، وتحتاج الي المساهمة في تكاليف العلاج بمعهد ناصر؛ وعليه تم استلام التقارير الطبية وتكلفة العلاج وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحمل تكلفة الجلسات على نفقة الدولة.