شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: رصد منشورات على مواقع التواصل تستغل صور الأطفال المرضى لجمع المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام المصري ،المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية ، أن اللجنة رصدت عدداً من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي، تهدف الي استغلال صور لأطفال مرضي وجمع مبالغ مالية للمساعدة في اجراء عمليات جراحية، وجار التعامل معها قانونيا.

وجدد المصرى ، مناشدة لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ، لجميع المواطنين بالتأكد أولاً من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات؛ وارسال اي منشور يهدف الى جمع اموال من استغاثات طبية الي الجهات الحكومية المختصة.

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وأضاف المستشار الطبي ،أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تتابع باهتمام بالغ ظاهرة (التعذيب والعنف ضد الاطفال والحالات المشردة “بلا مأوي") وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي والتواصل مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتأكيد على تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة لها ونقل البعض الي دور الرعاية الاجتماعية ومتابعة الحالة الصحية والنفسية.