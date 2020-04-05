شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط 3 طائرات مسيرة لميليشيات الوفاق بمنطقة الوشكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكتيبة 134 مشاة التابعة للجيش الليبى،اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت 3 طائرات مسيرة تابعة لقوات الوفاق فى محيط منطقة الوشكة ، ذكرت ذلك بوابة أفريقيا الليبية .

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربى قد أعلنت أمس عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الوفاق، أقلعت من مطار مصراته محاولة استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة. وأضافت أن ذلك يأتي، تزامنا مع غارات شنها سلاح الجو بالجيش لتمركزات ومواقع لمجموعات تابعة للوفاق شرق مدينة مصراته.

وكانت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، أكدت قيام أفراد الكتيبة 166 مشاة بتنفيذ عملية نوعية فى منطقة أولاد تليس في طرابلس، تمكنوا خلالها من أسر 14 عنصراً من ميليشيات الوفاق.

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يشار إلى أنه فى الأول من أبريل، أكد الجيش الوطنى الليبى، أن بارجة تركية نفذت قصفا فى عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري – في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية الأربعاء الماضى، إنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.

كما ذكر المركز الإعلامى، أن الجيش الليبي أعلن - في وقت سابق- "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد".