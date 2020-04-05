شكرا لقرائتكم خبر عن التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الزايد عضو مجلس إدارة المصرية لتجارة الجملة "بوزارة التموين"، أن جميع منافذ الجملة جاهزة للبيع من 7 صباحا حتى 7 مساء، وعلى مدار الشهر.

وأضاف الزايد، خلال مداخلة هاتفيا برنامج "هذا الصباح " التي تذاع على فضائية أكسترا نيوز الإخبارية، أن لدينا رصيد من المخزون أمان لكافة أصناف السلع الضرورية والاساسية لدى المواطنين، وبناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بتعظيم الشركات القابضة للصناعات الغذائية والهيئة السلع التموينية بزيادة وتعظيم المخزون التي يتراوح ما بين 3 الى 4 شهور وتوفير طلبيات من السلع المجمعة حتى يصل مخزون الى 6 شهور قادمة وخصوصا سلعتين السكر والقمح.

وأشار، إلى أن مصر تمر في ظروف انتشار الوباء فيروس كورونا، لذلك لدينا كميات كافية من المطهرات وخصوصا الكولونيا والكحول الايثيلى من أنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية وتمثل إحدى كبرى للشركات التموينية ولذلك بيتم طرح كميات كبيرة يوميا وفى نهاية كل يوم يتم حصر المبيعات.

كما تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد ، عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام لصالح الوزارة لصرفه على بطاقات التموين ضمن المناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 التى أعلنت عنها الهيئة العامة للسلع التموينية لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020.

وكان الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.

وأضاف الوزير ، أنه تم أيضا تعديل مواعيد صرف السلع التموينية ليكون الصرف متاح من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساءا يوميا، لإتاحة الصرف لأى مواطن يريد الحصول على المقررات التموينية، مطالبا المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، وأن صرف السلع المدعمة يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر، كما وجه الشكر لبقالين التموين لقيامهم بتنظيم المواطنين خلال صرف السلع المدعمة منعا للتجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير، إلى عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة .

كما أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بالقرار إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام و قطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .