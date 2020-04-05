شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طوابير المواطنين أمام البنوك رغم تحذيرات التجمعات بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أحد البنوك بمنطقة المهندسين زحام شديد من قبل المواطنين، لإنهاء بعض المعاملات وصرف الحوالات، على الرغم من التحذيرات بالابتعاد عن الزحام والتكدس لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تواجدت قوات الأمن بمحيط البنك لمنع الزحام، وتنظيم صفوف المواطنين المحتشدين بجوار ومحيط البنك، في محاولة لاحتواء الموقف.

رصدت مواقع لتسجيل إصابات كورونا المستجد حول العالم وصول العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي إلى مليون ومائتي ألف إصابة، كما رصدت اقتراب عدد المتعافين من 250 ألف شخص، ووصول عدد الضحايا إلى 65 ألف.

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ووفق البيانات التحليلية لمواقع الرصد، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بإجمالى 311.637 إصابة، ووفيات 8.454، واحتلت إسبانيا المركز الثاني بإجمالي إصابات 126 ألف، في حين سجلت الوفيات 15.362 حالة.

وفى وقت سابق كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشي وباء فيروس كورونا

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.