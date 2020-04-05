فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبر وباء كورونا أمراء وملوك دول أوروبا والعالم على تغيير أنظمة حياتهم، بعدما اجتاح الوباء معظم دول العالم وتسبب في آلاف الإصابات والوفيات، فلم تعد تسير وفقًا لجدول مرتب سلفًا، الجميع اعتزل فى المنزل ولم يظهر على شاشات التليفزيون إلا من اضطرته الظروف للعمل خارجًا منهم. ⁃ ملك إسبانيا فيليبى السادس يعمل من القصر الملكى فقط ⁃ ولم يخرج إلا مرة واحدة عند زيارة المستشفى الميدانى ⁃ ويعقد جميع اجتماعاته عبر الفيديو ⁃ أما الملكة ليتيزيا فتعقد أيضا جميع اجتماعاتها فى القصر الملكى عبر الفيديو ⁃ بعد قضاء الحجر الصحى لشكوك بإصابتها بفيروس كورونا Advertisements ⁃ بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خرج بمفرده فى ساحة القديس بطرس وألغى عددا من الاجتماعات. ⁃ رئيس حكومة إيطاليا جوزيبى كونتى استمر فى عمله كما هو من مكتبه. ⁃ أما رئيس النمسا ألكسندر فان ديربيلن فأصبح أكثر نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعى ⁃ أناقة رئيسة سلوفاكيا بكمامة من نفس لون ملابسها ⁃ ظهرت بأكثر من مناسبة رسميّة مهتمة بوضع الكمامة الواقية وحرصت على تنسيقها مع لون أزيائها.

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