شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب أولى ثانوى: لو مدخلتش منصة الامتحان متقلقش الاختبار "تجربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد ما يستدعى قلق طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبى الذى بدأ اليوم الأحد، أو فتح الامتحان وخرج منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها، موضحة أن الامتحان عبارة عن تجربة هدفها تدريب الطلاب على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية وأيضا اختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى ينطلق نهاية إبريل الجارى.

وتابعت المصادر: الوزارة تتابع كافة التفاصيل ومنصة الامتحان والطالب الذى لا يستطيع الدخول، عليه أن يتواصل مع الوزارة عبر أرقام التليفونات المحددة بغرفة العمليات الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن منصة امتحان الصف الأول الثانوى التى يؤدون عليها الامتحان التجريبى الذى انطلق اليوم الأحد" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

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وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب فى التوقيت الزمنى المحدد له يستطيع الدخول وفتح الامتحان، قبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار وفق شريحة الوقت المحددة لكل محافظة على حده، موضحا أى طالب لم يدخل على الامتحان فى الوقت المحدد لمحافظته لن يستطيع الدخول بعد مرور الوقت المحدد لدخول الامتحان، والفكرة هى توزيع الأحمال، موضحا أن اللبس الموجود" وقت الامتحان يتم احتسابه من وقت فتحه، لافتا إلى أن الامتحان تجربة علشان لو فى مشاكل نحلها ومش عليها درجات ولا داعى للقلق وأى حد يتعثر فى الوصول إلىالسبكة بسبب فنى لا يقلق وهنحل المشكلة دى سواء فى وقتها أو بعدها وهنعرف الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين ونبلغ وزارة الاتصالات اللى بتحاول معانا تحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان.