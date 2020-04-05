شكرا لقرائتكم خبر عن فوتوسيشن لـ"كورونا" بقنا.. يرصد جهود الجيش الأبيض فى محاربة الفيروس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجموعة من الشباب بمحافظة قنا بتنظيم "فوتوسيشن" يكشفون الجهد الذى يقدمه جيش مصر الأبيض، فى محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، فى إطار حملات التوعية التى تهدف لتوعية الشباب من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة فى القضاء على الفيروس.



1 فوتوسيشن بقنا يكشف جهود الجيش الأبيض فى محاربة فيروس كورونا





وكشفت الصور قيام الشباب بتجسيد شخص قام بارتداء ملابس سوداء، وتلوين رأسة على شكل مجسم لـ"فيروس كورونا" الذى يتم تداولها، وقيام أطباء الجيش الأبيض فى محاربية الفيروس الذى اصاب فتاة، ووقوفهم حائط سد لإنقاذها، بجانب شخص من الجيش المصرى يرتدى ملابس عسكرية يساعد الأطباء فى تلك الحرب.



2 فوتوسيشن بقنا يكشف جهود الجيش الأبيض فى محاربة فيروس كورونا



وقال عبدالله مصطفى، صاحب فكرة الفوتوسيشن إن تنفيذ فكرة الفوتوسيشن تهدف إلى التوعية بجهود أطباء مصر فى القضاء على فيروس كورونا، فهم يستحقون التقدير وكلمة جيش مصر الأبيض تكشف الدور الوطنى الذى يقدموه مثل جيش مصر العظيم، وأن الهدف من الفكرة توضيح جهود الأطباء والممرضين وتعبهم خلال ساعات الليل والنهار، ومجهود القوات المسلحة المصرية في تعقيم مصر خوفا على المواطنين من فيروس كورونا.

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3 فوتوسيشن بقنا يكشف جهود الجيش الأبيض فى محاربة فيروس كورونا

وأضاف أن الفوتوسيشن كان من مجموعة من مختلف الكليات والذين توقف تخرجهم بسبب الفيروس ويشاركون في أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والميادين للقضاء عليه ضمن فرق الكشفاة، ويحمل رسالة "خليك في البيت" للحد من انتشار فيروس كورونا.



4 فوتوسيشن بقنا يكشف جهود الجيش الأبيض فى محاربة فيروس كورونا

وأشار إلى أن الفوتوسيشن شهد مشاركة عبدالرحمن أشرف وحازم ياسر، مصورين، وهايدي وشيماء عنتر، ميكب أرتيست، فاتن يوسف وجنا مصطفى وعزة محمد ممثلين.



5 فوتوسيشن بقنا يكشف جهود الجيش الأبيض فى محاربة فيروس كورونا



6 فوتوسيشن بقنا يكشف جهود الجيش الأبيض فى محاربة فيروس كورونا