شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهور حالات كورونا بمستشفيات خاصة.. قرار صارم للأطقم الطبية بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ومدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية، أمرا إداريا بحظر عمل أى فرد من أفراد الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية في غير أوقات العمل الرسمية في أى مكان خارج المستشفيات الجامعية خلال هذه الفترة و لحين صدور إشعار آخر.

وأمر بتقديم إقرار لإدارة المستشفيات بأي عمل خارجي يحدد فيه توقيت العمل وطبيعته ومكانه.

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وأضاف قورة أنه تم مراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في حالة وجود حالات إشتباه أو حالات مؤكدة و توضيح البروتوكول لجميع منسقي مكافحة العدوى بالأقسام المعنية.

وأشار إلى أنه تم توفير البدل الطبية والنظارات وكافة وسائل الوقاية فى غرف العزل والاستقبال والطوارئ.

جاء ذلك عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية علي بعض العاملين من أفراد الأطقم الطبية بمستشفيات خاصة، حسبما ذكر الدكتور محمد قورة، عميد كلية الطب ومدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية.