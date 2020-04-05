شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة عائلة بأكملها.. تحرك عاجل من الصحة لاحتواء كورونا بإحدى قرى بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، السبت، فرقا من مكافحة ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة والطب الوقائي بالمديرية إلى قريتي «بني عفان ودموشيا» التابعتين لمركز بني سويف وذلك لتطهير وتعقيم المنشات الحكومية والمنازل والشوارع ودور العبادة لمنع انتشار الفيروس.

وقال وكيل الوزارة، إن «عمليات التطهير طالت 9 قرى بمركز بني سويف، و قامت خلالها فرق الحملة بتطهير 83 منشأة صحية و82 منشأة حكومية، بالإضافة إلى مصنع شهير للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية».

وضمت الفرق الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة زهراء محمد العربي مدير إدارة الأمراض المتوطنة حيث قامت الفرق بعمليات التعقيم والتطهير في كافة أنحاء القري بما يضمن سلامة وصحة المواطنين وتم توزيع عددًا من البوسترات موضح بها شرح مبسط لكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

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وناشد وكيل الوزارة الأهالي بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج الإ للضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع انتقال العدوى بالفيروس.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، طلب من اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، تعيين حراسة لعزل صحي لـ22 فردًا من المخالطين لعائلة بقرية دموشيا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وتضم العائلة المصابة 6 أفراد وهم مهندس معمارى 49 سنة، وزوجته 40 سنة، ووالدته 73 سنة، ربة منزل، وأنجالها عامل 35 سنة، وشقيقه 40 سنة، وزوجته 33 سنة، وكانوا محتجزين بمستشفى الحميات والصدر.

وعقب إثبات التحاليل الطبية إصابتهم بفيروس كورونا، تم نقلهم إلى مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة ومستشفى 15 مايو، وفرضت الصحة عزلا صحيا لعدد 22 في العقار الذي تقطن به العائلة من نساء وأطفال وشباب بقرية دموشيا.

تطهير قريتي «دموشيا وبني عفان» ببني سويف

تطهير قريتي «دموشيا وبني عفان» ببني سويف

تطهير قريتي «دموشيا وبني عفان» ببني سويف

تطهير قريتي «دموشيا وبني عفان» ببني سويف

تطهير قريتي «دموشيا وبني عفان» ببني سويف