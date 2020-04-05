شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي بـ«التابلت» من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي أداء الامتحانات التجريبية عبر أجهزة التابلت من المنزل.

وفي تمام الثامنة صباحًا، بدأ طلاب محافظات «القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء ،جنوب سيناء» أداء الامتحان.

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ومن الساعة ١٠ صباحاً بدأ دخول طلاب محافظات «الجيزة، الغربية» وذلك لتخفيف الأحمال على منصة الامتحانات، ومن الساعة ١٢ ظهراً تبدأ محافظات «الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بنى سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح».

ومن الساعة ٢ ظهراً تبدأ محافظات «الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادي الجديد».

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرف عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات تحدث خلال سير الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الامتحانات تدريبية بدون درجات ولا داعي للقلق من أي مشكلة تقنية قد تظهر لأن الهدف هو البحث عن المشكلات وحلها قبل امتحانات شهر مايو المقبل.