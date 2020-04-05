شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس كورونا من الأم إلى الجنين؟ إجراء تحليل لرضيع مصري بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد بالغردقة، إنه سيتم إجراء تحليل كورونا لأول طفل مولود من أم أصيبت بالفيروس وتم شفائها، وذلك كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وأضاف «النجار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الطفل يتم تغذيته من خلال اللبن الصناعي خلال الفترة الحالية.

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كان فريق طبي برئاسة الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، قد نجح في الساعات الأولي من فجر الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة كانت مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، داخل مستشفى الغردقة العام، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والطب الوقائي.

وقبل إجراء العملية تم أخذ الاحتياطات اللازمة، وتجهيز الفريق الطبي للبدل الصفراء، وتمت العملية بنجاح في مستشفى الغردقة العام (الفندقي).

وأكد الفريق الطبي أن الأم رزقت بطفل ذكر، والاثنان في حالة صحية جيدة، موضحًا أنهم اتبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الأمور، من حماية ووقاية لعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

كانت الأم (35 عامًا)، قد أُعلن عن إصابتها بفيروس «كورونا»، وتم نقلها لمستشفى العزل بأسوان، وتلقت العلاج، ثم تحولت نتائج فحصها بعد أيام قليلة من إيجابية إلى سلبية.

عملية ولادة لمصرية أصيبت بـ«كورونا»

عملية ولادة لمصرية أصيبت بـ«كورونا»

عملية ولادة لمصرية أصيبت بـ«كورونا»