شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأبيض.. طبيب يناشد المصريين البقاء فى المنزل برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيش الأبيض، هو طابور طويل من الأطباء والممرضين والفنييين وآخرين من التخصصات المختلفة فى القطاع الطبى الذين يقفون على خط المواجهة الأول لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل ما يتجاوز مليون شخص حول العالم، ولايزال يهدد حياة مئات آلاف آخرين فى ظل عدم وجود علاج للمرض القاتل حتى الآن.

وفى رسالة مؤثرة، ناشد طبيب من داخل إحدى مستشفيات مواجهة فيروس كورونا، المصريين بضرورة التزام العزل المنزلى والتحمل رغم أن لديهم بعض الرفاهيات داخل المنزل والتى لا تتوفر فى المقابل للأطباء والفرق الصحية اللذين تركوا بيوتهم وأسرهم ويخاطرون بحياتهم من أجل القضاء على الفيروس التاجى.

وقال الطبيب فى رسالته المنشورة عبر مقطع الفيديو المنتشر عبر تطبيق تيك توك، "زهقت من قاعدة البيت.. عمال بتتفرج على فيديوهات تيك توك.. صدقنى أنا أدفع نص عمرى وأكون مكانك.. عشان أنا سايب مراتى وابنى فى البيت.. وهنا كل ثانية كل واحد فينا هنا بيعرض حياته للخطر.. خليك فى بيتك واستحمل معانا الفترة دى".





ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أى إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.