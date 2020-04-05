شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس بئر العبد يطالب الأهالى بالإبلاغ عن أى وصول لأسر للقرى لاتخاذ اللازم صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، مطالبته الأهالى من سكان القرى والمدينة بمساعدته فى الوصول إلى أسر جديدة بدأت الوصول لهذه الأماكن قادمة من محافظات مجاورة ، لإتخاذ اللازم صحيا واحترازا من انتقال فيروس كورونا الذى لم تسجل محافظة شمال سيناء أى إصابات به حتى اليوم.

وقال "محسن سالم "، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، موجها نداء للأهالى "ايمانا منا بدوركم الفاعل، وحرصنا جميعا على ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين للخروج بسلام من هذه المحنة التى أصابت العالم بأسره وباء فيروس كورونا وما يشكله من خطورة على حياة المواطنيين، ومحافظة شمال سيناء حتى الآن خالية من هذا الوباء، ضرورة التواصل مع مجلس مدينة بئر العبد على رقم 0683540014 لسكان المدينة ".

أضاف أنه بالنسبة للقرى، يمكنهم التواصل مع رئيس القرية للإبلاغ فى حالة قدوم أسر من محافظات مجاورة قريبا للاقامة بالمدينة او القري، وتحديد محل إقامتها لسرعة اتخاذ الإجراءات الصحية العاجلة بالتنسيق مع الإدارة الصحية للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، أن المحافظة لاتزال لم تسجل فيها أى حالة إيجابية لفيروس كورونا ، لافتا أن أخر فحص تم لحالة اشتباه بإصابة بمستشفى العريش ليلة امس وتبين سلبية الحالة.

وحذر مدير مديرية صحة شمال سيناء من خطورة تداول اشاعات مغلوطة وبثها بين الناس عن وجود حالات مصابة ، وهذا غير صحيح لافتا ان هذا مخالف للقانون وسيواجه بكل حزم .

وأوضح أنه تفقد عملية الفحص التى تتم على مدخل محافظة شمال سيناء للمسافرين القادمين للمحافظة عند نقطة كمين بالوظة على مدخل المحافظة الغربى ، للتأكد من سير العمل والتشديد على ضرورة الفحص واتخاذ الاجراءات الطبية لأى حالة اشتباه.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء ان فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى .

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واشار أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا انه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف على الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام ، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

وأشار أنه عند رجوع السائقين أو قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومى إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

وقال أنه يتم تطهير المنفذ بصفة دائمة للحد من انتشار المرض، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوى وطرق الوقايه.

وأشار أنه يتواجد على منفذ رفح ٢ مراقبين و٣ تمريض وطبيب بشرى وصيدلي، وعلى منفذ العوجة ٢ مراقبين صحيين وممرض، و مينا العريش البحرى يتواجد به طبيب بشرى و٢ مراقبين و ممرض و إداري.

وسبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية..مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

أشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي..مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.